FSN ASIA-YDM타일랜드, 美 IPG 계열 ‘멀린로우’ 태국 사업부 인수

FSN은 19일 해외사업 법인 FSN ASIA가 자회사 YDM타일랜드를 통해 미국 광고에이전시 그룹 IPG(Interpublic Group of Companies) 계열 ‘멀린로우(Mullen Lowe)’의 태국 지사를 사업부 양수도 형태로 인수했다고 밝혔다. 2018년 FCB 방콕 인수에 이어 두 번째 전통매체 광고대행사 인수다.

