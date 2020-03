예술의전당 공연 유튜브로 보세요

[아시아경제 박병희 기자] 예술의전당이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 문화예술 향유 기회를 상실한 국민들을 위해 오는 20일부터 '싹 온 스크린(SAC On Screen)'을 유튜브로 스트리밍 한다고 18일 밝혔다.

