WHO "韓 코로나19 연구로 전세계 대응 마련"

중앙방역대책본부에 따르면 이날 오후 서울 중국 국립중앙의료원에서 코로나19와 관련해 국내 전문가가 주도하는 전향적 동일집단(코호트) 연구 준비회의가 열린다. 국립중앙의료원이 주관하는 이 회의에는 국내 전문가, 연구 참여자, WHO 임상팀과 코로나19 자문위원 등이 참석한다.

테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장. 출처=연합뉴스