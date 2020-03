중국 신규환자 후베이 1명 VS 해외 역유입 20명…역유입 차단 강화(종합)

◆완화된 내부 통제 VS 강화된 해외 역유입 차단= 중국은 코로나19 확산세가 진정됨에 따라 지역 경제 정상화를 시도 중이다. 중국 내에서 가장 피해가 컸던 후베이성 내 징저우시는 이날부터 시 중심의 교통 카드 시설을 정상화하고 교통수단 정상화 조치에 들어간다. 기업, 농수산물 시장, 항구ㆍ터미널, 건설 현장 등도 복귀 규정에 따라 순차적으로 운영을 재개할 예정이다.

