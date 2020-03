엘브이엠씨홀딩스 "지난해 매출 24% 증가…영업익 흑자전환"

엘브이엠씨홀딩스는 올해 미얀마 시장에서의 매출확대 및 수익 개선에 크게 기대를 걸고 있다. 미얀마는 신차 판매량이 매년 2배 이상 폭발적으로 성장하고 있는 시장이다. 회사는 작년 2월부터 양곤 인근에 공장을 완공해 SKD("Semi-complete Knock Down: 차체가 조립된 상태로서 나머지 부품은 부품 단위의 상태로 포장되어 선적, 운반, 현지 공장 조립이 이루어지는 형태) 차량을 생산해 판매하고 있다. SKD 모델의 경우 사전 예약을 하여도 차량을 인도 받는데 3개월 이상이 걸릴 정도로 큰 인기를 누리고 있다.

