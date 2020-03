롯데백화점 "넷플릭스·유튜브에 프리미엄 음향 시장도 성장"

프리미엄 음향 시장의 신장세는 넷플릭스, 유튜브 등 온라인 동영상 서비스 ‘OTT(Over The Top)’ 시장의 성장의 영향인 것으로 분석된다. 과거와 달리 공간적, 시간적 제약 없이 영화나 음악 감상이 가능해 지면서 프리미엄 음향 장비와 홈시어터 등을 활용해 개인 공간을 ‘전문 문화 감상 공간’으로 탈바꿈하고자 하는 고객들이 늘어나고 있기 때문이다.

