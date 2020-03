진매트릭스, 코로나19 진단키트 유럽 CE인증 및 수출 시작

현재 세계적으로 코로나19 신속진단법은 크게 두 가지로 세계보건기구(WHO) 권고 기준과 미국 질병통제예방센터(CDC) 권고 기준이 있다. 네오플렉스 COVID-19는 국내 질병관리본부가 권고한 WHO 기준과 미국 CDC 권고안을 모두 수렴해 세계 각국의 요구조건에 부합하는 제품으로 설계됐다.

