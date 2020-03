LG유플러스, iF 디자인 어워드 3관왕 달성

LG유플러스는 올해 3관왕을 비롯해 6년 연속 총 20개의 상을 수상했다. iF 디자인 어워드에서 5년 연속 수상 기업에게 주어지는 ‘iF 톱 라벨(Top Label)’을 수여 받았다. iF 디자인 어워드(International Forum design award)는 독일 '국제포럼 디자인’이 주관하는 3대 디자인 공모전 중 하나로 꼽힌다. 이번 공모전에는 전 세계 56개국 7298점이 접수됐다.

2일 LG유플러스는 홈CCTV 맘카가 iF 디자인 어워드 제품 디자인 부문, U+VR과 U+tv 브라보라이프가 커뮤니케이션 디자인 부문에서 수상작으로 선정됐다고 밝혔다.

[아시아경제 한진주 기자] LG유플러스가 ‘2020 iF 디자인 어워드’에서 제품과 커뮤니케이션 부문에서 본상(Winner)을 수상했다.

홈CCTV·VR·브라보라이프, iF 제품·커뮤니케이션 디자인 수상작 선정