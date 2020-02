제네바 군축회의 참석한 강경화 장관 "북미 협상 조속 재개" 강조

전 세계적으로 긴장이 고조되고 있습니다. INF 조약(중거리핵전력조약)의 종료, New START(신전략무기감축조약)의 불확실한 미래 등에서 보듯 핵 군비통제 체제는 흔들리는 것처럼 보입니다. 이에 더해 자율무기체계, 초음속무기 등 신기술의 등장, 외기권과 사이버 공간으로의 인류활동 확대는 이러한 상황을 더욱 복잡하게 만들었습니다. 이는 전략적 균형에 근본적인 변화를 가져오고, 전략적 계획에 있어 갈수록 예측불가능성을 더하고 있습니다.

아울러 강 장관은 국제 군축ㆍ비확산 체제 강화에 기여하기 위한 노력의 일환으로 청년의 군축 논의 참여를 장려하기 위해 지난해 유엔총회에서 한국이 주도해 유엔 회원국 컨센서스로 채택된 '청년과 군축ㆍ비확산(Youth, Disarmament and Non-proliferation)' 결의도 소개했다. 한국 정부는 2019년 유엔총회 1위원회에서 △청년의 군축 논의 참여 증진(empowering youth), △청년에 대한 관여 확대(engage youth), △청년에 대한 교육 강화(educating youth) 등에 대한 자발적 활동을 장려하는 내용의 결의 채택을 주도했다.