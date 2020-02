"반려동물 산책해도 될까요?" 코로나19 확산 '펫팸족' 전전긍긍(종합)

◆ WHO "반려동물 코로나19 감염·확산 증거 없어"

반면 반려견을 키운다는 직장인C(27) 씨는 "마스크를 쓰고 산책하는 반려인도 많은데 그냥 욕하고 싶은 것일 뿐"이라며 "동물 전염 가능성이 매우 낮다는데 비난하는 사람들이 잘못된 것 아니냐"라고 분통을 터뜨렸다. 이어 C 씨는 "그냥 반려인들을 혐오하는 것 같다. 코로나 사태가 심각해지니까 이걸 핑계로 욕하는 거다"라고 비판했다.

WHO "개·고양이 코로나19 감염, 확산 사례 없어" 전문가 "반려견, 코로나19 사람보다 훨씬 안전"