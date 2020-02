롯데멤버스, 대한적십자사에 1억원 기부

올해는 하이마트와 함께 저소득층 가구의 아동, 청소년, 대학생에게 노트북을 지원하는 착한 신학기 캠페인을 진행했다. 캠페인 기간 동안 하이마트에서 PC, 모바일 등 IT 제품 구입 시 엘포인트를 적립하거나 사용하면 롯데멤버스가 건당 3000원의 기부금을 마련했다.

