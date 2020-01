WHO "우한폐렴 비상사태 선포 안해"‥美 증시 반등(종합)

다만 그는 위원회에서 위원들의 의견이 거의 50 대 50으로 비등하게 엇갈렸다는 점을 소개했다. 전날도 테드로스 아드하놈 게브레예수스 WHO 사무총장이 위원회 내에서 비상사태 선포 여부를 놓고 위원들간에 의견이 팽팽하게 맞섰다고 설명한 바 있다.

디디에 후상 WHO 긴급 자문위원회 의장은 긴급 위원회 이후 열린 언론 브리핑에서 "국제적으로 우려하는 공중보건 긴급사태로 간주하기에는 너무 이르다"고 밝혔다.