'4대 발명품' 中 공유 자전거 넘어진 이유…"낮은 문화의식"

그는 이어 "지속 가능한 공유경제의 중요한 전제조건 중 하나는 성숙한 시민의식과 통제 가능한 관리 비용"이라며 "확실한 수익 모델의 보유 가능 여부도 중요하다. 멤버쉽 확대와 2VC (To VC) 모델에만 의존하는 스타트업 모델이나 공유경제는 중장기적으로 한계가 뚜렷하다"고 했다.

