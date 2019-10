2022년까지 서울 전역에 2500개 센서 설치…소음·미세먼지 정보 수집

29일 서울시는 서울 전역에서 소음, 미세먼지, 자외선 정보 등을 수집하는 '스마트 서울 도시데이터 센서(S-DoTㆍSmart Seoul Data of Things)' 설치 계획을 이같이 공개했다.

