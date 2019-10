모모랜드 낸시, 필리핀 드라마 주연 발탁…제임스 레이드와 호흡

한편 낸시가 소속된 그룹 모모랜드는 ‘뿜뿜’ ‘배엠(BAAM)’ ‘암쏘핫(I’m So Hot)‘ 등 히트곡을 보유, 필리핀 현지서 '국민 K팝 그룹'으로 불리며 두터운 입지를 다져왔다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.