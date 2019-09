올해 신규 채용 8개 카드사 중 5곳만…규모도 지난해 절반 수준

삼성카드는 올해 하반기 경영지원, 데이터분석, IT, 제휴영업 등 총 4개 부문에서 신입사원 채용에 나설 계획이다. 구체적인 채용 규모는 아직 공개되지 않았지만 지난해 채용 규모인 40여명 수준과 비슷할 전망이다.

KB국민카드는 일반 직무 25명, IT 직무 10명 등 총 35명을 채용한다. 학력, 성별, 연령 등에 관계없이 지원 가능하다. 서류 접수는 다음 달 1일 오전 10시까지며 필기와 면접 등을 거쳐 12월 중에 최종합격자 발표를 할 예정이다.

지난해에 IT, 빅데이터 등 디지털분야 인력 보강을 위해 이례적으로 100여명에 달하는 대규모 채용에 나섰던 우리카드는 올해 채용 규모를 예년 수준인 30명 안팎으로 정했다. 우리카드는 지난해 공채에서 해당 분야에 인력 충원이 많이 이뤄지면서 올해 공채 규모가 다시 평균 수준으로 돌아온 셈이라고 설명했다.