필로시스헬스케어, 美 몰레큘라 매트릭스와 차세대 뼈 이식치료제 MOU

MMI CEO인 찰스 리(현 US Davis 의과대학 교수, MMI 설립자)는 “우리의 제품은 단독 사용시 뼈 결손 부위로 환자의 조골세포가 이동하여 스스로 뼈를 치유하는 효과를 보였고, 뼈를 치유하면서 분해되어 자연스럽게 자가뼈 이식 동등 이상의 효과를 발휘했다”며 “비교 대상 제품이었던 InQu가 약 4500만 달러의 매출을 일으키고 있는 것을 봤을 때, 2023년까지는 연간 5000만 달러의 매출을 목표로 시장을 선도할 것으로 기대된다”고 자신감을 피력했다.

[아시아경제 유현석 기자] 필로시스헬스케어는 미국 캘리포니아주 세크라멘토에 소재한 바이오 벤처 기업 몰레큘라 매트릭스(Molecular Matrix Inc., 이하 MMI)와 업무협약(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다.