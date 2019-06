KT, '5G 클라우드' 1조 매출 시대 연다(종합)

김주성 IT 기획실 담당 상무는 "지난 3년간 투자만 거듭하고 레퍼런스는 구축하기 어려운 답답한 상황이 있었는데 과기정통부가 공청회 등을 통해 산업활성화에 적극 나서 클라우드에 대한 인식개선에 큰 도움이 됐다"면서 "금융위와도 하반기부터 민관 공동의 스터디 그룹 형태의 워킹그룹을 진행하는데 이같은 활동들을 정부 차원에서 적극적으로 개진해 클라우드에 대한 부정적 인식을 개선해줄 필요가 있다"고 말했다.

5G와 클라우드 기술을 결합한 5G 에지 클라우드 서비스도 확대한다. KT는 전국 8개소에 5G 에지 통신센터를 설치하고 IT 에지 클라우드 2개소를 추가 구축했다. 캐시서버, 콘텐츠공급네트워크(CDN) 서버 등 컴퓨팅 설비를 내장해 지연시간을 줄이는 것이 특징이다.

일반 기업들에게는 업종·규모별로 세분화된 IT 인프라를 제공하고 있다. 다양한 고객 환경을 하나의 네트워크로 연결해 주는 '커넥트 허브' 서비스를 비롯해 가상화 솔루션 기업 VM웨어와 파트너십을 통해 다양한 가상화 솔루션을 공급하고 있다. 글로벌 사업자와의 제휴를 통해 국내 사업자가 해외서도 KT 클라우드를 이용할 수 있는 원스톱 서비스도 조만간 제공할 계획이다.

신수정 KT IT 기획실 부사장은 "클라우드는 단순 인프라 서비스에서 벗어나 AI, 빅데이터, 블록체인 기술과 융합하며 기업들의 혁신 수단이 되고 있다"며 "KT는 국내 최초 클라우드 사업자로서 맞춤형 클라우드와 5G의 강점을 살려 비즈니스 혁신에 속도를 낼 계획"이라고 밝혔다.