[특징주]해성옵틱스, 올해 매출 2배 성장 자신…증설자금 마련 소식 강세

파트론 자화전자 세코닉스 등 카메라 모듈업체가 올해 예상 실적 기준 평균 주가수익비율(PER) 10배 안팎에서 거래되는 것을 고려했을 때 해성옵틱스 해성옵틱스 076610 | 코스닥 현재가 3,350 전일대비 250 등락률 +8.06% 거래량 1,661,834 전일가 3,100 2019.06.18 09:51장중(20분지연) close 는 PER 6배 수준이라는 점에서 여전히 저평가라는 분석에 힘이 실리고 있다.

