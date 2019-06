'프로불참러' 한국당…독자일정 소화하며 고립 자처

[아시아경제 김혜민 기자] '여야 4당 vs 자유한국당' 대립구도가 고착화되고 있다. 한국당은 국회 일정은 뒤로 한 채 독자적인 일정을 소화하며 고립을 자초하는 모양새다. 여기에 막말 논란을 둘러싼 한국당 내 반발 기류까지 더해져 여야 4당과의 간극은 갈수록 심화되고 있다는 지적이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.