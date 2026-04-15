한복세계화재단, 영주서 '선비문화와 한복생활' 학술 심포지엄
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유네스코 등재 추진 첫 지자체 협력 행사
김학수 교수·천진기 위원장 발제
김혜경 여사와 한복생활 유네스코 등재 추진단이 기념 사진을 찍고 있다.
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한복세계화재단은 다음 달 2일 오후 1시 경북 영주 선비세상 컨벤션홀에서 '선비문화와 한복생활'을 주제로 학술 심포지엄을 연다.
한복생활의 유네스코 인류무형문화유산 등재를 추진하는 등재 추진단이 지자체와 협력해 마련한 첫 학술 행사다. 영주시가 주최하고 영주문화관광재단과 등재 추진단이 공동 주관한다.
김학수 한국학중앙연구원 교수가 '선비문화'를, 천진기 무형문화유산위원회 위원장이 '선비 복식문화의 콘텐츠화 방안'을 각각 발제한다. 이어지는 종합토론은 송미경 전 서울여자대학교 교수가 좌장을 맡는다. 이주영 동명대 교수, 조정국 2026 동아시아문화도시 총감독, 김사다함 한복 인플루언서 등이 참여해 선비정신과 복식문화의 현대적 계승 방안을 논의한다.
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한복생활은 2022년 7월 국가무형유산으로 지정됐다. 등재 추진단은 2030년 유네스코 등재를 목표로 서명 캠페인 등을 진행하고 있다.
이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
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