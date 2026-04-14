휴머노이드 첫 공개…AI·탄소중립·우주 청사진 제시

한국기계연구원(KIMM)이 창립 50주년을 맞아 차세대 AI 휴머노이드 '카이로스(KAIROS)'를 처음 공개하고, 미래 비전 'KIMM-NEXT 50'을 선포했다. 제조업 기술 기반을 넘어 '지능형 기계문명' 시대로 역할을 확장하겠다는 선언이다.

기계연은 14일 대전 본원에서 50주년 기념식을 열고 슬로건 '지능형 기계문명을 향한 새로운 여정'을 발표했다. 약 400명이 참석한 이날 행사에서 가장 주목받은 장면은 국가 전략기술 프로젝트 'K-문샷'의 일환으로 개발 중인 AI 휴머노이드 로봇 '카이로스'의 첫 공식 무대 등장이었다.

한국기계연구원 창립 50주년 기념식에서 류석현 원장이 기념사를 하고 있다. 기계연 제공 AD 원본보기 아이콘

카이로스는 인간과의 상호작용, 자율 학습, 산업 현장 적용을 지향하는 차세대 로봇 플랫폼이다. 아직 초기 개발 단계지만, 향후 산업과 일상 전반의 자동화·협업 패러다임을 바꿀 대표 브랜드로 전면에 내세웠다는 점에서 상징성이 크다.

기계연은 이날 미래 비전 'KIMM-NEXT 50'과 함께 5대 도전 목표도 공개했다. 핵심은 ▲지능형 피지컬 AI ▲탄소중립 공학 플랫폼 ▲초정밀 첨단 제조장비 ▲건강·안전 사회 기술 ▲극지·우주 개척 엔진이다. AI 전환(AX), 제조혁신, 탄소중립, 우주항공 등 국가 전략 의제를 모두 포괄해 향후 산업 플랫폼 기관으로 역할을 강화하겠다는 구상이다.

'미리 가 본 2050' 청사진도 제시했다. 휴머노이드, 무탄소 에너지, 바이오 기계, 지능형 제조장비, 우주항공·국방, 가상공학을 연결해 가정과 공장, 지구와 우주를 하나의 기계기술 생태계로 묶겠다는 비전이다.

이를 구체화할 5대 대표브랜드도 공개됐다. 휴머노이드 '카이로스', 첨단제조 솔루션 '마눅스(MANUX)', 산업 열에너지 전환 기술 '케이히트업(KHEATUP)', 공기청정 기술 '에어파이브(Air Five)', 가상공학 플랫폼 '킴사이버랩(KIMM Cyber Labs)'이다.

류석현 한국기계연구원 원장은 "지난 50년이 대한민국 산업화에 헌신한 시간이었다면, 앞으로의 50년은 지능형 기계문명 시대를 선도하며 인류 난제를 해결하는 시간이 될 것"이라고 말했다.

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기계연은 이번 기념식을 시작으로 19일까지 '기계주간'을 운영하며 2026 대한민국 과학축제 in 대전과 연계한 체험 행사와 대국민 개방 프로그램을 진행한다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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