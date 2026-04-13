상춘객 맞이 운영 점검, 산불 예방 등 현장 안전 강조

경남 진주시의회 도시환경위원회는 월아산 숲속의 진주를 방문해 시설 운영 현황과 안전관리 실태를 점검했다고 13일 밝혔다.

월아산 숲속의 진주는 개장 이후 누적 방문객 193만 명을 돌파하며 경남을 대표하는 명소로 자리 잡았다.

또한 ▲산림복지진흥원 산림복지 서비스 제공자/우수기관 ▲산림청 우수 목재 문화 체험장/우수기관 ▲경남 산림휴양 시설 운영·조성 분야/우수기관 선정 등으로 그 가치를 인정받고 있다.

진주시의회 도시환경위원회는 월아산 숲속의 진주 방문 시설 운영 현황과 안전관리 실태 점검을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

이날 위원회는 자연휴양림, 목재 문화체험장, 유아숲체험원 등 주요 시설을 둘러보며 봄철 방문객 증가에 대비한 안전관리와 운영 준비 상황을 점검했다.

특히 2027년 완공을 목표로 추진 중인 '월아산 치유의 숲' 조성 사업의 진행 상황을 확인하고, 목재 활용 체험 행사 운영 실태와 향후 활성화 방안을 중점적으로 살폈다.

아울러 최근 잇따른 산불 발생 사례를 언급하면서 항상 경각심 갖고 예방 중심의 안전관리를 체계화하도록 당부했다.

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강묘영 도시환경위원장은 "다가오는 6월 월아산 수국 축제를 시작으로 계절마다 다양한 볼거리와 즐길 거리를 선보여 관광객의 발길이 계속되길 바란다"며 "대한민국을 대표하는 산림복지 공간으로 자리매김할 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다"고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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