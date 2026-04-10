20일까지 '천년의 역사 속으로 떠나는 여행' 주제
천년의 전통 위에 변화 활력 더한 군민 화합의 장 마련

전남 구례군은 오는 18일부터 20일까지 3일간 남악사, 화엄사 시설지구, 공설운동장 일원에서 '제82회 지리산남악제 및 제45회 군민의 날 행사'를 개최한다고 밝혔다.


이번 행사는 '천년의 역사 속으로 떠나는 여행'을 주제로, 제례·공연·체험·경연 등 4개 마당 32개 프로그램으로 구성된 참여형 축제로 열린다. 특히 올해는 안전성과 참여도를 높이기 위해 프로그램을 전반적으로 개편해 누구나 즐길 수 있도록 했다.

지리산남악제 포스터. 구례군 제공

지리산남악제 포스터. 구례군 제공

AD
원본보기 아이콘

기존 시가행진은 참여자 고령화에 따른 안전 문제로 추진하지 않는다. 군민체육대회는 참여형 종목 중심으로 개편해 큰공굴리기와 만보기 댄스 등을 도입하고, 축구·족구·씨름·계주 등 일부 종목은 참가 인원을 조정해 간소화했다.

또한, 한궁을 정식 종목으로 채택하고 '읍면 주민대표 장기자랑'을 새롭게 선보인다.


행사 첫날인 18일에는 군민의 날 기념식과 군민체육대회, 군민노래자랑이 진행된다. 19일에는 길거리 씨름대회, 읍면 윷놀이 대회, 장기자랑과 함께 '추억의 동춘서커스' 공연이 펼쳐진다. 마지막 날인 20일에는 남악제례와 헌공다례, 읍면 농악경연대회 및 백두한라예술단 초청공연으로 축제를 마무리한다.

이와 함께 남악서예백일장, 글짓기, 내고장 문화재 그리기 대회, 전국 정가 시조경창대회 등 다양한 경연 프로그램도 운영된다.


김종근 지리산남악제 및 군민의 날 행사 추진위원장은 "이번 행사가 군민 모두가 함께 어울리며 소통하고 화합하는 뜻깊은 시간이 되기를 바란다"고 말했다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

이런 '최고의 PPL' 또 있을까…"이 세상의 것 아니다" 바로 작업 들어간 누텔라 이런 '최고의 PPL' 또 있을까…"이 세상의 것 아니...
AD

구례군 관계자는 "지리산남악제와 군민의 날 행사는 오랜 전통을 지닌 구례의 대표 행사"라며, "군민이 하나로 단합하고 지역에 대한 자긍심을 높이는 소중한 시간이 될 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.


호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
신문의 날 OX퀴즈

신문의 날 OX퀴즈

신문 상식, 얼마나 알고 있나요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈