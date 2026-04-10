20일까지 '천년의 역사 속으로 떠나는 여행' 주제

천년의 전통 위에 변화 활력 더한 군민 화합의 장 마련

전남 구례군은 오는 18일부터 20일까지 3일간 남악사, 화엄사 시설지구, 공설운동장 일원에서 '제82회 지리산남악제 및 제45회 군민의 날 행사'를 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 '천년의 역사 속으로 떠나는 여행'을 주제로, 제례·공연·체험·경연 등 4개 마당 32개 프로그램으로 구성된 참여형 축제로 열린다. 특히 올해는 안전성과 참여도를 높이기 위해 프로그램을 전반적으로 개편해 누구나 즐길 수 있도록 했다.

지리산남악제 포스터. 구례군 제공 AD 원본보기 아이콘

기존 시가행진은 참여자 고령화에 따른 안전 문제로 추진하지 않는다. 군민체육대회는 참여형 종목 중심으로 개편해 큰공굴리기와 만보기 댄스 등을 도입하고, 축구·족구·씨름·계주 등 일부 종목은 참가 인원을 조정해 간소화했다.

또한, 한궁을 정식 종목으로 채택하고 '읍면 주민대표 장기자랑'을 새롭게 선보인다.

행사 첫날인 18일에는 군민의 날 기념식과 군민체육대회, 군민노래자랑이 진행된다. 19일에는 길거리 씨름대회, 읍면 윷놀이 대회, 장기자랑과 함께 '추억의 동춘서커스' 공연이 펼쳐진다. 마지막 날인 20일에는 남악제례와 헌공다례, 읍면 농악경연대회 및 백두한라예술단 초청공연으로 축제를 마무리한다.

이와 함께 남악서예백일장, 글짓기, 내고장 문화재 그리기 대회, 전국 정가 시조경창대회 등 다양한 경연 프로그램도 운영된다.

김종근 지리산남악제 및 군민의 날 행사 추진위원장은 "이번 행사가 군민 모두가 함께 어울리며 소통하고 화합하는 뜻깊은 시간이 되기를 바란다"고 말했다.

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구례군 관계자는 "지리산남악제와 군민의 날 행사는 오랜 전통을 지닌 구례의 대표 행사"라며, "군민이 하나로 단합하고 지역에 대한 자긍심을 높이는 소중한 시간이 될 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



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