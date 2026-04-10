SK텔레콤은 영국 반도체 설계기업 '암'(Arm), 국내 인공지능(AI) 반도체 스타트업 리벨리온와 함께 AI 데이터센터(AIDC) 사업 협력에 나선다고 10일 밝혔다.

SK텔레콤은 영국 반도체 설계기업 '암'(Arm), 국내 인공지능(AI) 반도체 스타트업 리벨리온와 함께 AI 데이터센터(AIDC) 사업 협력에 나선다고 10일 밝혔다. SK텔레콤 제공 AD 원본보기 아이콘

SK텔레콤은 전날 암, 리벨리온과 차세대 AI 인프라 혁신을 위한 전략적 파트너십(MOU)을 체결했다. 이번 협약을 통해 암이 새롭게 출시한 '암 AGI 중앙처리장치(CPU)'와 리벨리온이 올해 3분기 출시 예정인 '리벨카드(RebelCard)'를 서버에 함께 탑재해 AI 추론 최적화 솔루션을 공동 개발하고 SK텔레콤의 AIDC에서 실증하기로 했다. 암 AGI CPU는 암이 처음으로 직접 생산에 나선 데이터센터용 프로세서로 AI 추론 서비스에 최적화됐다. 리벨카드는 대규모 AI 추론에 특화된 신경망처리장치(NPU)다.

SK텔레콤 측은 "이 두 칩을 한 서버 안에 탑재해 CPU가 데이터 처리와 시스템 운영 등 범용 연산을 담당하고 NPU가 AI 추론 연산을 전담하면 전력 효율을 높이고 운영 비용을 줄일 수 있다"며 "이 방식이 대규모 AI 서비스를 운영하는 데이터센터에 효율적인 서버 구조"라고 설명했다.

이번 협력의 배경에는 AI 산업의 패러다임 변화가 있다. 패러다임이 AI 모델을 만드는 학습에서 실제 서비스를 제공하는 추론으로 변하고 있다는 것. 이에 AI 인프라의 핵심과제도 학습을 위한 막대한 연산 능력보다 적은 전력으로 빠르고 저렴하게 AI 서비스를 제공하는 것으로 발전하고 있다. 업계에서는 새로운 대안으로 추론에 특화된 전용 칩인 NPU에 관심을 기울이고 있다.

SK텔레콤은 해당 솔루션이 적용된 서버로 독자 개발한 AI 파운데이션 모델 에이닷엑스 케이원(A.X K1)을 운영하는 방안을 검토하고 있다. SK텔레콤은 이번 협력을 통해 저전력·고효율 AI 추론 인프라를 확보하고 AIDC 사업 경쟁력을 한층 높인다는 방침이다.

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이재신 SK텔레콤 AI 사업개발 담당은 "추론에 최적화된 A.X K1을 결합한 풀 패키지를 제공해 AIDC 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr



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