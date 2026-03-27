용인시, 중앙도서관 리모델링 마치고 공식 재개관

이상일 시장 “용인의 뜨거운 독서 열기, 아낌없는 투자로 보답할 것”

경기 용인특례시(시장 이상일) 용인중앙도서관(이하 중앙도서관)은 지난 26일 재개관식을 열고 새롭게 시민들을 맞이했다.

지난 26일 용인중앙도서관에서 이상일 시장과 재개관식 참석자들이 기념테이프를 자르고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

이상일 시장과 지역 주민, 관계자 등은 이날 중앙도서관 어린이도서관 2층 시청각실에서 열린 행사에 참석해 1년 간의 새 단장을 마치고 다시 문을 연 중앙도서관의 출발을 축하했다.

중앙도서관은 지난 1993년 시 최초의 공공도서관으로 개관한 이래 33년간 용인의 중심도서관으로서 도서관 정책의 허브이자 용인의 대표도서관으로서 역할을 해 왔다.

이상일 시장은 "시비 약 42억원을 포함해 103억원의 예산을 과감하게 투입한 것은 그만큼 도서관을 이용하는 용인시민들의 열기가 정말 대단하기 때문"이라며 "용인시민의 독서율은 54%로 전국 평균 독서율 43%보다 높고, 대출 권수 기준으로 수지도서관이 전국 1위일 정도인 이 같은 독서 열기에 부응하고자 시도 앞으로 계속 투자해 나가겠다"고 말했다.

이상일 시장이 지난 26일 용인중앙도서관에서 열린 재개관식에 참석한 축사를 하고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

시는 지난해 3월부터 리모델링을 시작, 약 1년여의 공사를 거쳐 건물 단열과 고효율 설비로 친환경성을 높였다.

또 구조 보강으로 안전을 강화하는 동시에 책과 사람이 머무는 감성적 복합 공간으로 도서관을 재구성하는 데 중점을 뒀다.

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용인중앙도서관은 '책내음', 실내정원 '도서관의 뜰', 청소년존, 디지털존 등 체류형 공간을 신설해 시민들이 머무르고 싶은 도서관으로 재탄생했다.

이상일 시장이 지난 26일 용인중앙도서관에서 이상일 시장이 시설을 둘러보고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

특히 어린이에게 책에 대한 호기심을 심어주고, 효과적으로 책 내용을 전달하고자 어린이도서관에 전국 최초로 인공지능(AI)을 활용한 동화구연 디지털 갤러리를 도입했다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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