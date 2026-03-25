4월17일 수지구 신정문화공원서

도서관 주간 대표 행사 '공원 리딩 파티'

4월 7일 중앙도서관 최종엽 작가 강연 시작

공공도서관별 갖가지 행사 개최

경기 용인특례시(시장 이상일)는 올해 '도서관의 날(4월 12일)·도서관 주간(4월 12~18일)'을 맞아 공공도서관 20곳에서 다양한 독서문화행사를 연다고 25일 밝혔다.

용인특례시는 올해 도서관의 날과 도서관 주간을 맞아 갖가지 독서문화행사를 연다. 사진은 지난해 기흥구 만골근린공원 독서문화행사 모습. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 도서관 주간 대표 행사 '공원 리딩 파티'는 4월 17일 수지구 신정문화공원에서 열린다.

책을 매개로 휴식과 나눔을 즐길 수 있는 참여형 야외 행사로 공원에 텐트, 캠핑용 의자 등을 활용한 '독서머뭄존'을 운영한다.

돗자리와 무릎담요 등으로 이뤄진 북크닉(야외에서 소풍을 즐기듯 독서하는 활동) 꾸러미도 대여할 예정이다.

또 '나의 인생 책 추천', '올해의 책, 필사', '로봇 코딩을 활용한 체험' 등 갖가지 프로그램이 준비돼 있다.

'공원 리딩 파티' 연계 사전 행사로 10일 수지도서관 시청각실에서 '미묘한 메모의 묘미' 저자 김중혁 작가의 북토크가 계획돼 있다.

시 도서관별 다채로운 도서관 주간 행사도 마련됐다. 청덕도서관은 11일 '과학마술체험' 콘서트를, 포곡도서관은 12일 '척척박사와 무지개마을 친구들'의 독서권장공연을 운영한다.

새 단장을 마치고 개관하는 중앙도서관은 25일 가족 뮤지컬 '몬스터 호텔'을 준비했다.

4월 한 달 여러 작가와의 만남도 예정돼 있다. '오십에 읽는 중용' 저자 최종엽 작가는 7일 중앙도서관에서, '나와 그녀들의 도시' 저자 곽아람 작가는 11일 동천도서관에서 강연한다.

'엄마표 경제교육' 저자 성유미 작가는 18일 구성도서관을, '하루 한 장, 인생 그림' 저자 이소영 작가는 29일 청덕도서관을 찾는다.

4월 도서관별 문해력 향상을 위한 독서 프로그램도 진행된다. 중앙도서관 '문해력 쑥쑥 유아문센'과 기흥도서관 '영어 그림책 아트 클래스'는 각각 유아와 초등학생이 대상이다.

모현도서관 '시니어 디지털 문해력', 성복도서관 '스마트폰과 AI로 여는 디지털 세상', 동천도서관 '도파민 인류를 위한 문해력 수업'은 성인 대상 프로그램이다.

이 밖에도 남사도서관의 '그린 텃밭', 기흥·보라·서농·영덕도서관의 '도서관 밖 북크닉', 수지도서관의 도서·로봇 코딩 융합 창작 프로그램 '찰리와 초콜릿 코딩 공장', 상현도서관의 '(4주완성) 도서관 갓생(God-生) 챌린지' 등을 운영한다.

행사별 자세한 내용은 시 도서관 누리집에서 확인할 수 있다.

도서관의 날·도서관 주간(도서관의 날로부터 1주간)은 도서관 이용을 촉진하고, 도서관의 사회·문화적 가치를 확산하고자 지난 2022년 법정기념일로 지정됐다.

시 관계자는 "도서관이 책을 보는 공간을 넘어 일상에서 문화를 함께 만드는 열린 공간으로 자리 잡도록 하겠다"고 말했다.

한편, 도서관 주간을 맞아 '용인시 도서관 방문 인증 사회관계망서비스(SNS) 이벤트' 등 도서관 방문자를 위한 다양한 이벤트도 마련돼 있다. 시 도서관은 4월 10~30일 시 공공도서관 20곳을 방문하고, 행사 참여 사진 등으로 이를 인증하면 추첨을 통해 선물을 증정한다.

이 밖에도 도서관별 방문 이벤트는 책처방전 프로젝트(중앙도서관), 도서탐정단?십자말풀이 퀴즈(동백도서관), 그린라이브러리-과학도서 대출이벤트(청덕도서관), 책 속 보물찾기(양지해밀도서관), 나의 탄생월 블라인드북(구성도서관), 독서빙고(보라도서관), 도서관이 건네는 오늘의 문장- 포춘쿠키 뽑기(서농도서관), 나의 추천도서-이런 기분, 이런 책(수지도서관), 문장으로 남는 하루(죽전도서관), 나에게 도서관은 […]이다(상현도서관),

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4월은 도서관 오는 날(성복도서관), 추천 도서가 물어다 준 씨앗(동천도서관) 등이다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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