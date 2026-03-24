약 150개 도입 매장 운영 데이터 분석

월평균 매출 이전 대비 약 265만원 증가

월평균 인건비 약 81% 절감 효과 주장

스크린골프 예약 플랫폼 김캐디는 자사 무인 운영 솔루션을 도입한 매장의 경우 야간 매출 상승과 인건비 절감 등 실질적인 경영 개선 효과가 확인됐다고 24일 밝혔다.

김캐디가 무인 솔루션을 도입한 약 150개 매장의 운영 데이터를 분석한 결과다. 솔루션 도입 후 야간 시간대(23시~익일 9시) 월평균 매출이 이전 대비 약 269만원 증가한 것으로 집계됐다. 반면, 효율적인 무인 운영 환경 구축을 통해 월평균 인건비는 약 81% 절감되는 효과를 거뒀다.

김캐디 무인 운영 솔루션은 IoT(사물인터넷) 기술을 활용해 예약 정보와 매장 설비를 연동한다. 이용자가 예약을 완료하면 시간에 맞춰 빔프로젝터, 타석 시뮬레이터, 조명 등 매장 내 주요 장비가 자동 제어되는 방식이다. 예약 고객 전용 출입 관리 및 이용 단계별 음성 안내 시스템을 통해 상주 인력 없이도 매장 운영이 가능하다.

김캐디는 자사 무인 운영 솔루션을 도입한 매장의 경우 실질적인 경영 개선 효과가 확인됐다고 밝혔다. 김캐디 제공 AD 원본보기 아이콘

예약 정보와 연동된 출입 관리 시스템을 통해 이용자 출입을 자동으로 관리한다. 이용 단계별 음성 안내 시스템을 통해 무인 매장에서도 고객 안내를 한다. 매장 운영자는 모바일을 통해 매장 상태를 확인하고 원격 제어와 실시간 모니터링을 할 수 있다.

무인 운영 기술은 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단이 추진하는 '스마트상점 기술보급사업'을 통해서도 확산되고 있다. 해당 사업은 AI와 IoT 기술을 활용해 소상공인 매장의 디지털 전환을 지원하는 정부 사업으로 공급가액의 최대 70%까지 지원금을 받는다.

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김캐디는 스마트상점 기술보급사업 공급기업으로 선정돼 스크린골프 매장을 대상으로 무인 운영 자동화 솔루션을 공급하고 있다. 김캐디 관계자는 "무인 운영 시스템 도입 이후 야간 시간대 매출 증가와 인건비 절감 효과가 실제 매장 데이터에서도 확인되고 있다"며 "앞으로도 스마트상점 사업과 연계해 스크린골프 매장의 디지털 전환을 지원할 계획"이라고 말했다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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