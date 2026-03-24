기후 위기 시대 코스 관리 실무 지침 제시

잔디, 해충, 토양 등 분야별 전문가 참여

한국골프장경영협회는 24일 '2025년 코스 관리 백서'를 발간했다고 밝혔다.

협회는 "급변하는 기후 환경에서 과학적인 골프장 관리 기준을 제시하기 위해 실무 중심 자료를 정리해 백서에 담았다"며 "한국잔디연구소 연구진들은 지난해 전국 골프장을 방문해 현장을 분석한 뒤, 한국 기후에 적합한 코스 관리 방법과 전략을 제시했다"고 소개했다.

2025년 코스 관리 백서. 한국골프장경영협회 제공 AD 원본보기 아이콘

최근 골프장 업계는 폭염과 열대야의 장기화, 국지성 집중호우와 가뭄의 반복 등 기후 리스크로 인해 기존의 경험과 관행에 의존하던 관리 방식에 한계를 느끼고 있다. 특히 지난해에는 유례없는 기후변화로 켄터키블루그래스 등 한지형 잔디가 큰 피해를 입었으며, 제주 등 일부 지역에서는 페어웨이 잔디를 중지로 교체하는 등 운영에 큰 어려움을 겪기도 했다.

백서는 총 6부로 구성됐다. 2025년 기후 조건과 코스 관리 현황을 정밀 분석하고, 국내 골프장의 초종 구조 변화와 향후 운용 전략을 상세히 다뤘다. 또 단순한 기록을 넘어 지역별 기후 특성과 관리 여건의 차이를 반영한 예방 중심의 관리 전략을 제시했다. 개별 골프장이 합리적인 판단을 내릴 수 있도록 도왔다. 이번 백서 집필에는 잔디 병해, 잡초, 해충, 토양 및 비료 등 분야별 전문 연구원들이 참여했다.

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최동호 회장은 발간사를 통해 "본 백서가 회원사들이 각자의 코스 관리 여건을 점검하고 향후 전략을 수립하는 데 있어 하나의 나침반이 되기를 바란다"며 "앞으로도 현장 중심의 지원 체계를 강화해 회원사와 함께 지속 가능한 운영 환경을 만들어 나가는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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