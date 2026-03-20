판교 GRC 및 울산·영암 등 사업장서 추모식 진행

25주기 맞아 특별 추모 공간 마련·정주영 식단 제공

HD현대는 20일 경기 성남시 판교 HD현대 글로벌 R&D센터에서 정기선 회장 등 주요 경영진이 참석한 가운데 창업자인 고(故) 아산 정주영 현대그룹 명예회장 25주기 추모행사를 열었다고 밝혔다.

HD현대는 20일 경기 성남시 판교 HD현대 글로벌R&D센터에서 정기선 회장 등 주요 경영진이 참석한 가운데 정주영 창업자의 25주기 추모식을 진행했다. 맨앞줄 왼쪽부터 HD현대 조석 부회장, 정기선 회장, 권오갑 명예회장, 조영철 부회장. HD현대 AD 원본보기 아이콘

이날 행사는 개회사, 추모사, 헌화 및 묵념, 기념 촬영 순으로 진행됐다. 정기선 회장은 추모사를 통해 "25년이라는 시간이 지났지만 창업자님의 삶과 정신은 여전히 우리 안에 깊이 남아 있다"며 "불가능해 보이던 일을 현실로 만들어낸 발자취는 HD현대가 존재할 수 있는 원동력이 됐다"고 말했다.

HD현대는 25주기를 맞아 임직원과 방문객이 자유롭게 추모할 수 있도록 특별 추모 공간을 마련했다. LED 화면을 통해 정 명예회장 집무실을 재현한 디지털 집무실과 어록 전시 공간을 구성하고 영상을 송출했다.

임직원들이 온라인 추모 페이지에 남긴 메시지를 사옥 내 스크린을 통해 함께 볼 수 있는 공간도 마련했다.

정 명예회장의 소탈한 삶을 담은 특별 식단도 제공했다. 정 명예회장의 초심을 상징하는 강원도식 감자밥부터 실용 정신을 담은 '영양만점 골동반', 현장 중심 리더십을 떠올리게 하는 '맑은 양지설렁탕', 생전에 즐겨 찾던 '시원한 강릉물막국수'로 식단을 구성했다.

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HD현대중공업과 HD현대삼호도 이날 각각 울산과 전남 영암 본관 창업자 흉상 앞에서 추모식을 열었다. HD현대 주요 경영진들은 지난 14일 경기 하남시 창우동에 있는 정 명예회장 선영을 찾은 바 있다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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