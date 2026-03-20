日 돗토리현 지사, 女 도쿄도지사 겨냥해

'아줌마' 호칭…의원들 '여성 경시' 반발

"이런 발언 때문에 여성이 희망 못 가져"

일본 정치권에서 다시금 '아줌마(오바상)' 호칭 논란이 일고 있다.

히라이 신지 돗토리현 지사가 여성인 고이케 유리코 도쿄도지사(사진)를 향해 '아줌마'라는 호칭을 해 논란이다. 인스타그램 AD 원본보기 아이콘

일본 교도통신에 따르면 19일 여성 지자체장인 고이케 유리코 도쿄도지사는 이날 정례 기자회견에서 히라이 신지 돗토리현 지사가 자신을 '아줌마'로 지칭한 데 대한 질문에 "대답하는 것도 허무하다"고 말했다. 그러면서 "지사가 앞장서서 이런 '아저씨' 발언을 하니까 여성이 희망을 가질 수 없게 되는 것 아닐까"라고 덧붙였다.

전날 히라이 지사는 돗토리현 의회에서 저출산 대책으로 지역 내 아동에 대한 현금 지급 방안이 제안되자 "도쿄라면 바로 실행할 아줌마가 계실지도 모르겠지만"이라고 말해 논란이 일었다. 고이케 지사를 아줌마로 지칭한 것으로 해석되면서 당시 일부 돗토리현 의회 의원들은 여성 경시라며 따지기도 한 것으로 전해졌다.

연합뉴스에 따르면 히라이 지사는 지난 2018년 전국 지사 모임에서도 지방세 세입 배분을 놓고 도쿄도에 양보를 주장하면서 고이케 지사를 겨냥해 "어머니의 자애로 대도시와 지방이 타협할 방안을 생각해주면 좋겠다"고 말한 적이 있다.

그러나 고이케 지사는 자궁 근종으로 자궁 적출 수술을 해 아이를 낳을 수 없다고 스스로 밝힌 적이 있다. 해당 발언은 자녀를 낳을 수 없는 고이케 지사의 기분을 의도적으로 상하게 했다는 의심을 받았고 결국 그는 사과문을 발표하기도 했다.

히라이 신지 돗토리현 지사의 모습으로 기사의 특정 내용과 관계없다. 아시아경제DB 원본보기 아이콘

일본은 주요 선진국 중에서 성 평등 지수가 낮은 것으로 평가된다. 세계경제포럼(WEF)이 지난 2024년 나라별 남녀평등 정도를 순위로 매긴 '젠더 갭' 보고서에 따르면 일본은 조사 대상 146개국 중 118위에 그쳐 주요 7개국(G7) 중 최하위였다.

일본 정치권에서 아줌마 호칭을 둘러싼 논란은 이전에도 있었다. 총리를 지낸 아소 다로 자민당 부총재는 지난 2024년 한 강연에서 여성 정치인인 가미카와 요코 당시 외무상에 대해 "그리 아름다운 분이라고 말하기는 어렵다"고 언급했다. 그는 "그런 일을 할 수 있었던 외무상은 지금까지 없었다"고 외교 역량을 치하하면서도, "새로운 스타가 자라고 있다. '이 아줌마 잘하네'라고 생각했다"고 평가했다.

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당시 현지 언론들은 여성 장관의 외모를 평가하며 아줌마라는 호칭까지 사용한 데 대해 부적절하다고 비판했다. 이에 아소 부총재는 "용모 관련 표현에 부적절한 점이 있었다는 것을 부정할 수 없다"며 "발언을 철회하고자 한다"고 말했다.

김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



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