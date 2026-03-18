슈나이더 일렉트릭, 엔비디아와 AI 데이터센터 인프라 청사진 제시

GTC 2026 참여

기가와트급 AI인프라 기술 역량 공개

슈나이더 일렉트릭이 18일 엔비디아가 주최하는 'GTC 2026' 행사에 참여해 차세대 인공지능(AI) 데이터센터 인프라의 설계, 시뮬레이션, 구축, 운영 및 유지보수와 관련한 주요 기술 발전을 발표했다.

엔비디아의 대표 연례행사인 GTC는 AI 분야에서 세계적으로 가장 영향력 있는 행사 중 하나로, 매년 전 세계의 혁신가·기업 고객·산업 리더들이 한자리에 모여 글로벌 AI 산업의 현재와 미래에 대해 함께 논의하는 자리다.

슈나이더 일렉트릭은 올해 행사에 다이아몬드 등급 스폰서로 참여했으며, 공식 세션 발표 연사로도 나서 글로벌 무대에서 AI 인프라 분야의 리더십을 다시 한번 강조했다.

슈나이더 일렉트릭 USA의 서비스 부문 CTO 겸 에코스트럭처 파워 부문 부사장인 나타샤 넬슨은 시뮬레이션과 디지털 트윈, 전력·냉각·건물·컴퓨팅 간 통합 설계를 바탕으로 기가와트급 AI 인프라의 효율성과 지속가능성 개선 방안을 논의했다. 18일 키노트 세션에서 고성능 컴퓨팅과 에이전틱 AI를 활용한 AI 팩토리의 효율성과 확장성 확보 전략을 소개할 예정이다.

이번 행사에서는 최신 엔비디아 랙 스케일 아키텍처를 위한 새로운 베라루빈 레퍼런스 디자인 등도 함께 공개됐다. 이는 전력 및 냉각 인프라를 포함하며, 슈나이더 일렉트릭의 제어 시스템 레퍼런스 디자인과 통합되어 있다. 특히 해당 설계는 엔비디아의 최신 랙 스케일 시스템을 위한 주요 인프라 요구사항을 반영하고 있다.

아울러 슈나이더 일렉트릭이 인수한 산업 소프트웨어 기업 '아비바'는 엔비디아와 협력해 기가와트 규모 AI 팩토리를 위한 새로운 라이프사이클 디지털 트윈 아키텍처를 발표했다. 이 아키텍처는 그래픽처리장치(GPU) 효율을 극대화하고 대규모 AI 팩토리 구축을 더욱 빠르고 효율적으로 추진할 수 있도록 지원한다.

이번 발표를 통해 아비바의 엔지니어링 및 운영 소프트웨어는 엔비디아 옴니버스 DSX 블루프린트를 기반으로 산업 특화 시뮬레이션, 디지털 시각화, 협업 설계 도구 등을 활용한 설계 최적화가 가능해졌으며, AI 인프라 구축 속도 향상에 기여할 것으로 기대된다.

슈나이더 일렉트릭의 마니쉬 쿠마르 데이터센터 사업부 총괄 부사장은 "대규모 AI 서비스를 구현하기 위해서는 전력, 냉각, 디지털 아키텍처가 긴밀하게 통합된 인프라뿐만 아니라 높은 성능 요구와 에너지 효율을 모두 충족해야 한다"며 "고도화된 소프트웨어, 디지털 트윈, 검증된 레퍼런스 설계를 결합하면 인프라를 사전에 시뮬레이션하고 최적화할 수 있어 차세대 AI 팩토리를 위한 효율성과 복원력을 확보할 수 있다"고 설명했다.

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블라디미르 트로이 엔비디아 AI 인프라 부문 부사장은 "기가와트 규모의 AI 팩토리는 에너지 효율성과 높은 예측 가능성을 동시에 갖춘 새로운 수준의 인프라를 요구한다"며 "엔비디아와 슈나이더 일렉트릭은 전력, 냉각, 디지털 트윈 아키텍처를 결합해 전 세계 고객이 더 빠르게 AI 인프라를 구축하고 토큰 생산 속도를 높일 수 있도록 지원하고 있다"고 밝혔다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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