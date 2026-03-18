77% 웰컴할인…SSG닷컴, '쓱7클럽' 신규 회원 상시 혜택

19일부터 인기 장보기 상품 매주 3가지 선정

77% 할인 쿠폰 각 1매씩 증정

SSG닷컴은 멤버십 '쓱7클럽' 신규 가입 고객을 대상으로 인기 장보기 상품을 77% 할인하는 '웰컴 77%딜'을 신설한다고 18일 밝혔다.

19일부터 상시 운영하는 이 행사를 통해 매주 다른 신선·가공식품, 일상용품 3가지를 엄선해 선보인다. 행사는 기간 내 가입한 멤버십 신규 회원을 대상으로 77% 할인 쿠폰을 각 1매씩 지급하는 방식으로 운영된다. 멤버십 기본 혜택인 7% 고정 적립은 별도 적용된다.

오는 25일까지 진행되는 첫 행사 상품으로 '미국산 퓨어스펙 고당도 오렌지(1.4㎏)', '햇반(210g×12입)', '오가니스트 히말라야 핑크솔트 바디워시(900g)'를 각각 2000~3000원대에 판매한다.

쓱7클럽은 월 구독료 2900원에 쓱배송, 스타배송 결제 시 7%를 고정 적립해주는 멤버십이다. 1000원을 추가하면 온라인동영상서비스(OTT) 티빙 콘텐츠도 시청할 수 있다.

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SSG닷컴 관계자는 "이달 중 가입하는 고객은 3개월간 월 구독료 페이백 혜택을 누리면서 77% 할인 특가 상품까지 구매할 수 있다"며 "가계 물가 부담 완화에 기여할 수 있는 혜택을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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