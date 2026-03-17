외국인 고객에게 부적절 응대 논란

무신사 "불편 끼쳐 죄송…직원 교육 강화"

외국인 관광객이 자주 찾는 국내 의류 브랜드 매장에서 직원이 외국인 고객을 상대로 부적절한 응대를 한 것이 알려지며 논란이 일고 있다.

영상에 담긴 매장 직원과 고객의 대화 장면. '여단오' 유튜브 AD 원본보기 아이콘

지난 16일 구독자 약 46만명을 보유한 유튜브 채널 '여단오'에는 한국인 여자친구와 중국인 남성 A씨가 국내 한 의류 브랜드 매장의 쇼핑 과정에서 직원과 나눈 대화 장면이 공개됐다.

영상 속에서 A씨는 매장에서 옷을 고른 뒤 "이거 XXL로 살게요"라고 말했으나 직원은 "한 사이즈 큰 거요?"라고 묻더니 "걸려있는데 다시 가셔서 찾아보세요"라고 응대한다.

이어 흰색 옷이라 DP 상품이 아닌 새상품을 원했던 A씨가 "이건 새상품으로 주세요"라고 하자 "이유는요?"라고 되물었다. A씨가 당황해 "네?"라고 하자 직원은 "걸려있던 거랑 똑같은 건데 이유가 있으신지 여쭤보는 것"이라는 취지로 설명한 것으로 알려졌다.

이후 해당 직원은 A씨의 한국인 여자친구가 나서자 "창고가 지하에 있어서 그렇다"며 황당한 답변을 한 뒤 옷을 가져다준 것으로 전해졌다.

해당 영상이 공개된 직후 영상을 접한 누리꾼들은 "외국인이라고 응대를 싸가지 없게 하는 것 아니냐", "자기가 귀찮다고 손님을 저렇게 응대하는 것이 말이 되냐", "직원 응대가 별로다. 외국인이라 더 무시한 것 같아 마음이 아프다" 등의 반응을 보였다.

"매장 디피에 없는 사이즈를 보여줄 수 있냐고 물었더니 확실히 사실 거면 갔다 오겠다는 말을 들었다", "저 지점의 직원들 원래 불친절하다", "나도 저 지점에 갔다가 무시당하고 왔다" 등 자신도 비슷한 상황을 겪었다며 사연을 공유하는 누리꾼들도 있었다.

실제 방문자들이 작성한 온라인 리뷰에서도 직원 응대와 관련해 불친절했다는 후기가 다수 올라와 있는 것으로 확인했다.

해당 영상에 무신사 유튜브 채널이 남긴 사과 댓글. '여단오' 유튜브 원본보기 아이콘

논란이 커지자 A씨가 방문했던 의류 매장 브랜드 무신사는 유튜브 댓글을 통해 사과했다.

무신사는 공식 유튜브 계정으로 "먼저 저희 매장 크루들이 고객님을 응대하는 과정 중에 불편을 끼쳐드린 점에 대해 정중히 사과드린다"며 "매장을 직접 찾아주시는 고객 관점에서 보다 나은 쇼핑 경험을 제공할 수 있도록 직원 교육에도 만전을 기하겠다"고 말했다. 이어 "다시 한번 불친절한 응대에 사과 말씀드리며 보다 나은 서비스로 다시 뵙겠다"고 덧붙였다.

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한편 무신사 스탠다드의 지난해 국내외 온·오프라인 판매 데이터를 분석한 결과, 글로벌 소비자의 수요가 크게 확대된 것으로 나타났다. 지난해 기준 전 세계 글로벌 스토어에서의 거래액은 전년 대비 162% 증가했으며 국내 매장에서 발생한 외국인 매출만 150억원을 넘어서는 등 글로벌 고객 유입이 빠르게 늘어난 것으로 나타났다.

박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



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