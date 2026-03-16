지난달 서울 증여인 49%가 50·60대

집값 부담·대출 제한·규제 강화 영향

지방은 여전히 70대 중심

서울에서 70대 이상 고령층에 집중됐던 증여 시점이 50·60대로 점차 빨라지는 흐름이 나타나고 있다. 강화된 대출 규제와 높은 집값으로 자녀 세대의 내 집 마련이 어려워지자, 부모 세대의 자산 이전 시점이 앞당겨지고 있는 것으로 풀이된다.

서울 남산 전망대에서 바라본 아파트 단지. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

16일 부동산 플랫폼 직방이 대법원 등기정보광장의 부동산 소유권이전 등기 통계를 분석한 결과, 지난 2월 서울의 부동산 증여인은 1773명으로 전월(1624명)보다 9.1% 늘어난 것으로 집계됐다.

연령대별로 보면 70대 이상이 43.0%였고, 60대 32.8%, 50대 16.2%, 40대는 3.6% 순이었다. 단일 연령층에서는 70대 이상 비중이 가장 컸지만, 50·60대의 증여 참여가 확대되는 흐름이 나타났다.

구체적으로 70대 이상 비중은 1월 49.3%에서 2월 43.0%로 6.3%포인트 낮아졌지만, 50대와 60대의 비중은 같은 기간 각각 2.8%포인트, 4.0%포인트 높아졌다. 특히 50대와 60대를 합친 비중은 49.0%로 70대 이상 비중을 넘어섰다.

한 달 전인 1월에는 50·60대 비중이 42.2%로 70대 이상(49.3%)보다 낮았지만, 이후 50·60대 참여가 늘면서 증여 시점이 다소 앞당겨지는 모습이 나타난 것이다.

이 같은 흐름은 수도권에서 비교적 뚜렷하다. 경기도의 경우 지난달 50·60대 증여 비중이 47.4%로 70대 이상(41.2%)보다 높았다.

반면 지방에서는 여전히 70대 이상 중심의 증여 구조가 유지되고 있다. 지난달 전국 기준으로는 70대 이상 증여 비중이 49.3%로 전체의 절반에 가까웠다. 지역별로는 전북이 78.1%로 가장 높았고 전남(55.9%), 경남(55.8%), 충남(53.6%), 충북(52.8%) 등에서도 70대 이상 비중이 절반을 넘었다.

AD

전문가들은 수도권과 지방의 이러한 차이에는 수도권의 높은 집값과 팍팍해진 대출 규제의 영향이 있다고 풀이했다. 자녀 세대가 주택을 마련하는 과정에서 조달할 수 있는 금융 자금의 규모가 제한되면서, 부모 세대가 자산을 이전하는 방식으로 증여를 활용하는 사례가 늘었다는 것이다. 여기에 다주택과 비거주 주택에 대한 규제 강화 가능성 등 최근 정책 환경 변화도 증여 시점을 앞당기는 요인으로 작용했을 수 있다는 분석이다.

김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>