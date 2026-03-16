일동제약 일동제약 close 증권정보 249420 KOSPI 현재가 32,000 전일대비 650 등락률 -1.99% 거래량 78,318 전일가 32,650 2026.03.16 11:44 기준 관련기사 일동바이오사이언스, 기능성 포스트바이오틱스 '캐나다 NHP' 등록 일동생활건강, '일동헬스케어'로 사명 변경 일동제약그룹, JP모건 컨퍼런스 참가해 신약 관련 파트너링 전 종목 시세 보기 그룹 계열사인 일동헬스케어가 '지큐랩(gQlab) 시리즈'의 신제품 '지큐랩 프로 프리 포스트바이오틱스'와 '지큐랩 올인원 케어 포스트바이오틱스'를 출시했다고 16일 밝혔다.

'지큐랩(gQlab) 시리즈' 신제품 '지큐랩 프로 프리 포스트바이오틱스'와 '지큐랩 올인원 케어 포스트바이오틱스'. 일동헬스케어 AD 원본보기 아이콘

'지큐랩 시리즈는' 프로바이오틱스를 기반으로 일동제약그룹의 유산균 기술력을 반영한 다양한 원료를 제품 콘셉트에 맞게 배합·설계한 건강기능식품 브랜드이다.

신제품 '지큐랩 프로 프리 포스트바이오틱스'는 'P·P·P 바이오틱스 솔루션' 제품으로, 프로바이오틱스뿐 아니라 장 내 유익균의 증식과 활성화를 돕는 프리바이오틱스와 프로바이오틱스가 생성해내는 이로운 대사 산물인 포스트바이오틱스가 모두 기능성 원료로 함유돼 있다.

이 제품은 장내 유익균 증식 및 유해균 억제, 원활한 배변 활동 등과 같은 장 건강은 물론, 피부 면역까지 고려한 이중 기능성 제품이다. 일동제약그룹이 개발한 프로바이오틱스 3종과 피부 면역 관련 개별인정형 기능성 포스트바이오틱스 'RHT'가 들어 있다. 또 프로바이오틱스를 비롯한 기능성 원료들이 장까지 안전하게 도달할 수 있도록 4중 코팅 특허 기술을 적용하는 한편, 스틱형 개별 포장을 채택해 휴대와 섭취 편의성을 높였다고 회사 측은 설명했다.

또 다른 신제품 '지큐랩 올인원 케어 포스트바이오틱스'는 ▲혈중 콜레스테롤 감소에 도움을 줄 수 있는 포스트바이오틱스 'BBR' ▲식후 혈당 억제에 도움을 줄 수 있는 바나바잎추출물 ▲높은 혈압 감소 및 항산화에 도움을 줄 수 있는 코엔자임Q10 등 성인 건강 관리를 위한 기능성 원료가 함유돼 있다.

'지큐랩 올인원 케어 포스트바이오틱스'에 포함된 'BBR'은 일동제약그룹이 개발한 혈중 콜레스테롤 개선 관련 개별인정형 기능성 포스트바이오틱스로, 장 내에서 콜레스테롤과 결합해 몸 밖으로 배출하는 역할을 한다.

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일동헬스케어 관계자는 "유산균 등 프로바이오틱스 분야에서 오랜 기간 쌓아 온 일동제약그룹의 연구개발 역량과 차별화된 원료 및 제품 속성을 내세우는 한편, '일동헬스케어 스마트 스토어'를 비롯한 온라인 유통 채널을 중심으로 신제품 마케팅을 전개할 계획"이라고 밝혔다.

곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



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