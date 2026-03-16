금산의 수려한 자연경관 만끽할 수 있는 코스 질주

'2026 금산 인삼 웰빙 마라톤 대회'에 참여하기 위해 인삼의 고장 충남 금산군으로 전국에서 모여든 2000여 명 마라토너의 열기로 봄을 열었다.

금산군육상연맹이 지난 14일 금산인삼엑스포 주차장 일원에서 '2026 금산 인삼 웰빙 마라톤 대회'를 성황리에 개최했다.

이번 대회는 금산 인삼의 우수성을 알리고 국민 건강 증진을 위해 마련됐으며 이른 아침부터 모여든 참가자들의 열기로 행사장 일대는 장관을 이뤘다.

가족 및 전문 동호인 등 여러 분야의 참가자들은 금산인삼엑스포 주차장을 출발해 금산의 수려한 자연경관을 만끽할 수 있는 코스를 질주하며 건강한 땀방울을 흘렸다.

대회 현장에는 마라톤 외에도 금산의 별미인 인삼 튀김을 맛볼 수 있는 간식 부스를 비롯해 다트 게임, 경품 추첨 등 다채로운 이벤트가 마련돼 참가자들과 방문객들에게 큰 즐거움을 선사했다.

금산군은 많은 인원이 모이는 만큼 안전사고 예방에 만전을 기했다. 주요 코스마다 안전요원과 의료진을 배치하고 금산경찰서 및 금산군모범운전자회의 협조를 통해 원활한 교통 통제를 실시해 참가자들이 안전하게 레이스를 마칠 수 있도록 지원했다.

금산군육상연맹 관계자는 "오늘 대회를 통해 금산의 자랑인 인삼처럼 건강한 활력을 나누는 소중한 시간을 가질 수 있었다"며 "참가하신 모든 분께서 금산의 기운을 듬뿍 받아 올 한 해 건강하시길 바란다"고 말했다.

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이어 "앞으로도 금산을 전국의 대표적인 웰빙 스포츠 도시로 만들어 가겠다"고 덧붙였다.

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



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