美대학 연구진 바이러스 7종 진화 분석

코로나19 인간 전파 전 별다른 유전변화 없어

코로나19 바이러스가 중국 실험실에서 만들어지거나 유출됐다는 증거는 없다는 연구 결과가 나왔다. 연구진은 코로나19를 포함한 여러 바이러스 유행을 비교한 결과 대부분 동물에서 우연히 인간으로 전파된 뒤 인간에 적응하며 확산했다고 분석했다.

최근 미 뉴욕타임스(NYT)는 학술지 셀(Cell)에 발표된 미국 캘리포니아 샌디에이고대학 연구팀의 연구 결과를 인용해 코로나19를 포함한 여러 바이러스 유행을 비교한 결과 대부분 동물에서 우연히 인간으로 전파된 뒤 인간에 적응하며 확산했다고 보도했다.

2021년 1월 일 중국 우한의 병원 찾은 세계보건기구(WHO) 코로나19 기원 조사팀. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

연구진은 최근 수십 년 동안 발생한 7건의 바이러스 유행 사례를 비교했다. 분석 대상에는 코로나19와 에볼라, 인플루엔자 등이 포함됐다.

연구 결과, 대부분의 경우 바이러스가 인간에게 전파되기 전에 별다른 유전적 변화가 나타나지 않았던 것으로 확인됐다. 바이러스가 동물 사이에서 순환하다가 우연한 계기로 인간에게 전파됐고 이후 사람 간 전파 능력을 얻게 된 것으로 나타났다.

연구를 주도한 조엘 베르트하임 샌디에이고대학 교수는 "이같은 패턴이 반복적으로 관찰된다"고 말했다.

연구진은 바이러스의 유전 정보를 분석해 각 바이러스의 진화 과정을 재구성했다. 특히 바이러스가 대규모 유행을 일으키기 전 어떤 돌연변이를 획득했는지, 또 인간에게 확산된 이후 어떤 변화가 나타났는지를 추적했다.

"인간 숙주서 전파에 더 적응"… 2009년 팬데믹 사례 분석

연구진은 먼저 2009년 신종 인플루엔자(신종플루)를 분석했다. 당시 북미에서 새로운 독감 바이러스가 등장해 전 세계 인구의 약 4분의 1이 감염됐고 약 23만명이 사망했다.

이 바이러스는 돼지에서 유래한 것으로 알려져 있다. 돼지 사이에서 퍼지는 인플루엔자 바이러스는 계속 돌연변이를 일으키는데, 어떤 변화는 전파력을 약하게 만들고 어떤 변화는 생존에 유리하게 작용한다. 또 일부 변화는 큰 영향을 주지 않기도 한다.

2009년 인간에게 전파된 바이러스 계통은 최소 10년 전 이미 독자적인 진화 계통으로 갈라졌던 것으로 나타났다. 그러나 인간에게 전파되기 전까지의 일반적인 진화 양상을 보였다. 돌연변이의 발생과 소멸 패턴 역시 돼지에서 순환하는 다른 독감 바이러스와 크게 다르지 않았다.

하지만 인간에게 전파된 이후 상황은 크게 달라졌다. 2009년 이후 이 바이러스는 새로운 돌연변이를 빠르게 축적했다. 돼지에게서는 이같은 돌연변이가 바이러스 증식을 방해했을 수 있지만, 인간이라는 새로운 숙주에 들어온 뒤에는 사람 간 전파에 더 적응하는 방향으로 진화했다.

연구진은 같은 방식으로 2013년 서아프리카에서 발생한 에볼라 유행과 2022년 엠폭스 유행도 분석했다. 에볼라는 박쥐에서, 엠폭스는 원숭이·다람쥐 등에서 유래한 것으로 추정된다.

분석 결과는 비슷했다. 인간에게 전파되기 전 바이러스는 별다른 진화를 보이지 않았지만 인간 사회로 들어온 이후 급격한 유전적 변화가 나타났다. 베르트하임 교수는 "바이러스가 인간에게 들어오는 순간 완전히 새로운 환경이 시작된다"고 말했다.

"코로나19도 '우연한 전파' 가능성"

연구진은 코로나19 바이러스가 인간에게 전파되기 전 특별한 유전적 변화가 나타난 흔적을 발견하지 못했다고 밝혔다. 바이러스는 박쥐 사이에서 순환하며 다른 코로나바이러스와 마찬가지로 돌연변이를 축적했고 인간에게 전파된 이후에야 급격한 변화가 나타났다. 베르트하임 교수는 코로나19 팬데믹이 결국 "매우 불운한 우연의 결과일 가능성이 크다"고 말했다.

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앞서 세계보건기구(WHO)가 코로나19의 기원을 조사하기 위해 파견한 전문가 그룹은 지난달 "SARS-CoV-2 바이러스가 박쥐에서 유래했으며, 이후 우한의 시장에서 판매되는 동물들에게 전파되었을 가능성이 높다"고 했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



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