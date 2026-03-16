세대별 선호 차종 분석

당근의 중고차 직거래 서비스 '당근중고차'가 최근 3개월간(25년 12월~26년 2월)의 매물 데이터를 분석해 세대별 라이프스타일에 따라 뚜렷하게 갈리는 중고차 선호도를 16일 공개했다.

먼저 20대는 실속과 스타일을 동시에 챙길 수 있는 국산 세단을 가장 선호하는 것으로 나타났다. 가장 많이 조회한 차량은 아반떼(1위), 그랜저(2위), 쏘나타(3위)로 현대자동차의 대표 세단 3종이 나란히 상위권에 올랐다. BMW 5시리즈(6위)와 3시리즈(8위), 벤츠 E클래스(9위) 등 수입 세단도 10위권 내에 이름을 올렸다.

30대는 세단 중심의 선택지에 SUV와 패밀리카 수요가 더해지며 조회 범위가 넓어지는 양상을 보였다. 현대 그랜저(1위)와 기아 모닝(2위)이 상위권을 유지한 가운데, 20대 순위에는 없던 기아 카니발(3위)과 BMW X시리즈(9위)가 새롭게 등장했다.

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40대에서는 카니발이 조회 수 1위를 기록하며 패밀리카 수요가 뚜렷하게 나타났다. 제네시스 G80(8위), 벤츠 E클래스(10위) 등 프리미엄 세단도 순위권에 포함돼, 공간 활용성은 물론 차량의 편의성과 브랜드 가치까지 함께 고려하는 경향이 확인됐다.

50대 이상으로 갈수록 생업용 차량의 존재감이 두드러졌다. 50대에서는 현대 포터(4위)가 처음 상위권에 진입한 데 이어 60대 이상에서는 포터가 1위에 올랐다. 기아 봉고(5위)와 현대 스타렉스(6위) 등 화물·다목적 차량도 순위권에 다수 포함됐다. 이는 지역 기반 직거래를 통해 생업용 차량을 직접 확인하고 거래하려는 중장년층 이용 특성이 반영된 결과로 분석된다.

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당근중고차 관계자는 "다양한 연령대의 이용자들이 당근중고차를 통해 각자의 라이프스타일에 맞는 차량을 활발히 탐색하고 있다"며 "앞으로도 이용자들이 안심하고 합리적으로 거래할 수 있는 중고차 직거래 문화를 만들어 나갈 것"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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