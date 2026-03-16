1970년대 형성 저층 노후 주거지

학교·주변지역 상생 열린 주거단지 조성

서울 은평구 응암동 675번지 일대 신속통합기획 조감도. 서울시 AD 원본보기 아이콘

서울 은평구 응암동 675 일대 주택정비형 재개발사업의 신속통합기획을 착수 7개월 만에 확정됐다.

16일 시에 따르면 이번 결정으로 대상지는 최고 27층, 약 1120가구 규모의 응암초등학교를 품은 주거단지로 재탄생한다.

해당 지역은 1970년대에 형성된 저층 노후 주거지다. 보행과 차량이 혼재된 협소한 도로, 일방통행과 시간제 통행 제한으로 교통이 불편했다.

정비사업이 추진됐으나 추진위원회 운영 중단으로 2017년 정비구역이 해제됐다. 이후 세차례 신통기획 후보지 공모에서도 북측 학교 인접에 따른 사업성 저하 우려로 미선정됐다. 시는 자치구·주민·전문가와 함께 여러 차례 논의와 계획 조정, 간담회·설명회 등 소통을 통해 공감대를 형성해 착수 7개월 만에 신통기획을 확정했다.

이번 신통기획에선 학교 일조 영향으로 불리한 사업 여건을 극복하고, 학교·주변지역과 상생하는 열린 주거단지를 조성하는 데 초점을 맞췄다. 이를 위해 지역과 다시 연결되는 안전한 교통계획, 지형차를 고려한 입체적 단지계획, 지역과 소통하는 열린 공간 계획, 주변 지역과 조화로운 경관계획 수립이라는 4가지 계획 원칙을 마련했다.

또 용도지역 상향(제2종일반주거지역(7층 이하)·제2종일반주거지역→제3종일반주거지역)과 사업성 보정계수 적용으로 사업성을 개선해 사업 실현성을 높였다.

안대희 서울시 도시공간본부장은 "이번 신통기획 통해 응암동 675 일대가 학교를 품은 지역과 상생하는 열린단지로 조성되길 기대한다"라며 "정비구역 지정 등 후속 인허가 절차를 신속히 지원해 사업이 속도감 있게 추진될 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.

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한편, 이번 응암동 675 일대 재개발 신통기획 확정으로 서울 전체 264개소 중 167개소의 신통기획 완료됐다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



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