카카오맵, 서울 초정밀 버스 파일럿 오픈

일주일간 420여개 노선에 초정밀 버스위치 제공

공연 당일 도로통제·우회·무정차 등 정보 확인

카카오는 지도 서비스 카카오맵을 통해 16일부터 일주일간 서울시 시내버스 420여개 노선에 초정밀 버스 위치 정보를 제공한다고 밝혔다. 서울시 초정밀 버스 서비스는 파일럿 형태로 운영되며, 공항버스와 마을버스를 제외한 주요 시내버스 노선에 적용된다.

이번 파일럿 서비스는 오는 21일 광화문 광장 일대에서 열리는 'BTS 컴백 라이브: 아리랑(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)' 공연을 앞두고 진행된다. 공연을 맞아 많은 방문객이 광화문을 찾을 것으로 예상되면서 시민들의 대중교통 이용을 돕기 위해 마련됐다.

카카오는 지도 서비스 카카오맵을 통해 16일부터 일주일간 서울시 시내버스 420여개 노선에 초정밀 버스 위치 정보를 제공한다고 밝혔다. 카카오 AD 원본보기 아이콘

카카오맵과 서울시 교통실 미래첨단교통과는 약 2년간 초정밀 버스 데이터 생산·검증 체계를 구축해왔고, 올해 하반기 정식 도입을 논의 중이다.

이번 파일럿에서는 위치 정보의 전송 주기를 단축해 버스의 실제 이동 경로를 더 정확하게 확인할 수 있도록 했다. 배차 간격이 길거나 교통 체증 및 통제, 우회 운행 상황 등 도착 시간이 수시로 변동되더라도 버스의 현재 위치를 정확하게 확인할 수 있다. 버스의 도착이 늦어지는 경우 대안 경로 탐색에도 도움이 될 전망이다.

방탄소년단(BTS)의 공연 당일에는 안전한 이동을 위한 안내도 진행한다. 이용자들은 카카오맵에서 공연장 인근 도로 통제 구간과 혼잡 구역, 임시화장실, 현장진료소를 확인할 수 있다. 지하철이 무정차로 운행되면 해당 역사 상세 페이지에서 관련 정보를 안내받을 수 있다. 버스 정류장 페이지와 대중교통 길찾기 서비스에서도 우회 운행과 무정차 정보를 파악할 수 있다.

여장권 서울시 교통실장은 "서울시는 실시간 데이터에 기반한 교통정보 제공으로 시민 안전과 이동 편의를 높이고 있다"며 "이번 광화문 공연 당일에도 정확한 버스 위치와 교통상황 정보를 신속히 제공해 시민 불편을 최소화할 계획"이라고 말했다.

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이창민 카카오 맵사업개발팀 리더는 "서울시와 긴밀히 협력해 교통 정보 제공에 만전을 기하고 시민들이 보다 안전하고 편리하게 이동할 수 있도록 철저히 대비하겠다"면서 "이번 파일럿을 통해 초정밀 교통 데이터의 실효성을 점검하고, 도시 교통 정보 서비스를 지속 고도화해 나갈 계획"이라고 전했다.

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



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