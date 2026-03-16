李 대통령 "희생자 유족에 사과·위로를"

제66주년 3·15의거 기념식이 경남 창원시 마산회원구에 있는 국립 3·15민주묘지에서 열렸다.

'눈부신 오늘, 끝나지 않는 이야기'란 주제로 열린 올해 기념식에는 이재명 대통령 부부와 권오을 국가보훈부 장관, 박완수 경남도지사, 박종훈 경남교육감, 장금용 창원특례시장 권한대행, 박홍기 3·15의거 기념사업회장, 3·15 유공자와 유족, 시민과 학생 등 700여명이 참석했다.

기념식은 참배, 여는 공연, 국민의례, 기념공연, 기념사, 3·15의거의 노래 제창 순으로 진행됐다.

제66주년 3·15의거 기념식이 경남 창원시 마산회원구에 있는 국립 3·15민주묘지에서 열렸다. 한국사진기자협회 사진공동취재단 제공 AD 원본보기 아이콘

이 대통령은 "66년 전 오늘 이곳 마산에서 국민주권의 역사가 시작됐다"며 "이 자리를 빌려 고난과 위협 속에서도 결코 물러서지 않았던 3·15의거 유공자분에게 깊은 존경과 감사를 전한다"고 했다.

이어 "대한민국을 대표하는 대통령으로서 국가권력에 의해 큰 아픔을 겪으신 3·15의거 희생자 유가족들에게 진심 어린 사과와 위로의 말씀을 드린다"며 허리를 숙였다.

또 "오늘날 누리는 자유와 민주주의, 번영에는 주권자 국민의 불굴의 의지와 희생이 있었다"며 "다음 세대에 우리의 귀중한 가치로 이어질 수 있도록 죽을 힘을 다하겠다"라고 말했다.

박 도지사는 "3·15의거로 희생된 민주 영령을 기리고, 자유, 민주, 정의의 3·15정신을 계승해 가야 한다"는 뜻을 전하며 행사의 의미를 되새겼다.

이재명 대통령 부부(가장 오른쪽)와 박완수 경남도지사(왼쪽 두 번째), 박종훈 경남교육감(가장 왼쪽) 등이 제66주년 3·15의거 기념식에서 희생자의 넋을 기리고 있다. 한국사진기자협회 사진공동취재단 제공 원본보기 아이콘

3·15의거는 1960년 3월 15일 당시 마산시민과 학생들이 부정선거에 항거하며 일으킨 대규모 시위로 우리나라 최초의 유혈 민주화운동으로 꼽힌다.

의거 직후 실종됐던 김주열 열사가 같은 해 4월 11일 경찰이 쏜 최루탄이 눈에 박힌 채 마산 앞바다에서 시신으로 발견되며 시위가 전국으로 번졌고 4·19혁명의 도화선이 됐다.

경남도는 매년 3·15의거를 기념하는 추모제와 전국 백일장대회 등을 관련 단체와 함께 개최하고 있으며, 올해도 기념식 전날인 지난 14일 국립 3·15민주묘지에서 3·15의거희생자유족회, 3·15의거기념사업회 주관 추모제를 열었다.

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이날 박일웅 경남도 행정부지사, 박종철 경남경찰청장, 민주화 운동 관련 단체 관계자와 3·15의거 유공자, 유족 등은 차(茶)와 향을 올리고 민주 영령을 추모했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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