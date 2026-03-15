논산·산청 등 11개 산지서 매입 추진

쿠팡이 인구감소지역을 포함한 전국 주요 딸기 산지에서 약 3000t 규모의 딸기 매입에 나선다.

경북 의성의 '진한딸기 공선회' 청년 농부들이 상품과 함께 사진 촬영하고 있다. 쿠팡 AD 원본보기 아이콘

쿠팡은 딸기철인 오는 5월까지 주요 산지에서 약 3000t의 딸기를 매입한다고 15일 밝혔다. 이는 직전 시즌(2024년 11월∼2025년 5월) 매입량 2510t보다 약 20% 늘어난 규모다. 2023∼2024년 시즌 매입량이 1570t이었던 점을 고려하면 2년 만에 약 두 배 수준으로 증가했다.

쿠팡은 지난해 11월부터 매입을 시작해 올해 2월까지 약 1500t을 확보한 상태다. 매입 산지도 확대됐다. 2년 전 충남 논산과 경남 진주 등 5곳이던 산지는 올해 경상·전라·충청권 11개 지역으로 늘었다. 경남 산청·하동·진주·밀양, 경북 고령·의성, 전북 남원·삼례, 전남 담양, 충남 논산·홍성 등이다. 이 가운데 8곳은 행정안전부가 지정한 인구감소지역이다.

쿠팡은 지방자치단체와 협력을 통해 딸기 온라인 판매 확대에도 나서고 있다. 지난해 경북 고령군, 충남 논산시와 업무협약을 맺고 지역 농가 판로 확대를 추진했다.

지역별 매입 규모도 늘었다. 올해 2월까지 경남 산청은 90t에서 150t으로 60% 이상 증가했고 충남 논산도 260t에서 440t으로 약 70% 확대됐다. 신규 산지인 경북 의성과 전남 담양에서도 각각 30t 이상을 매입했다.

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이상기후와 경기 침체 등으로 어려움을 겪던 딸기 농가에는 새로운 판로가 됐다는 평가도 나온다. 경북 의성의 청년 농부 단체 '진한딸기 공선회'는 기존 납품처가 파산하면서 판로 확보에 어려움을 겪었지만 쿠팡과 거래를 시작하며 판매를 이어가고 있다고 밝혔다.

쿠팡은 앞으로 인구감소지역 등을 중심으로 판로 확보에 어려움을 겪는 농가와 협력을 확대할 계획이다. 쿠팡 관계자는 "지자체와 협력을 통해 지역 농가의 안정적인 판로 확보와 신선식품 공급을 확대하겠다"고 말했다.

쿠팡 인구감소지역 등 지방 딸기 매입 확대 현황을 나타낸 그래픽. 쿠팡 원본보기 아이콘

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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