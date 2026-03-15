'춘천 숙박대전' 16~29일 운영

공지천·부귀리 등 벚꽃 명소 연계 관광 홍보 기대

SNS 해시태그·리뷰 이벤트로 관광 참여 확대

강원도 춘천시(시장 육동한)가 봄철 관광 성수기를 맞아 1개별 관광객 유치와 체류형 관광 활성화를 위해 숙박 할인 프로모션을 추진한다.

여기어때 연계 ‘춘천 숙박대전’ 홍보 포스터. 춘천시 제공 AD 원본보기 아이콘

춘천시는 오는 16일부터 29일까지 여행·여가 플랫폼 '여기어때'와 연계한 '춘천 숙박대전'을 운영하고 춘천을 찾는 관광객에게 숙박 할인 쿠폰을 제공한다. 쿠폰은 숙박 요금에 따라 차등 적용되며 7만원 미만 결제 시 2만원, 7만원 이상 결제 시 3만원 할인을 받을 수 있다. 쿠폰은 매일 오전 10시부터 선착순으로 발급되며 5월 31일까지 춘천 지역 숙박 예약 시 사용 가능하다.

프로모션의 콘셉트는 '영화처럼 머무는 봄, 춘천'으로 춘천의 벚꽃과 호수, 감성적인 관광 콘텐츠를 영화 속 장면처럼 즐길 수 있는 춘천의 관광 아이템들을 함께 소개해 관광객들에게 색다른 여행 경험을 제공할 예정이다. 특히 공지천과 부귀리 등 벚꽃 명소를 비롯해 소양강, 호반 풍경, 감성적인 관광 콘텐츠를 영화 속 장면처럼 즐길 수 있는 춘천의 대표 관광 자원도 함께 소개할 예정이다.

이번 숙박 프로모션과 함께 춘천시는 SNS 참여형 이벤트도 진행한다. 숙박을 이용한 관광객이 #춘천여행 #춘천가볼만한곳 #영화처럼머무는봄춘천 해시태그와 함께 여행 사진이나 후기를 개인 SNS에 게시하면 추첨을 통해 춘천 관광 기념품을 증정한다. 또 숙박 이용 후 리뷰를 작성한 관광객을 대상으로 리뷰 이벤트를 진행해 선정된 참여자에게 2만원 상당의 추가 숙박 할인 쿠폰을 제공할 예정이다.

AD

정미경 관광정책과장은 "춘천의 아름다운 봄 풍경과 다양한 체험 콘텐츠를 영화 속 장면처럼 즐기며 춘천의 색다른 관광 매력을 느낄 수 있을 것"이라며 "많은 관광객들이 춘천에 머물며 특별한 봄 여행의 추억을 만들기를 기대한다"고 말했다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>