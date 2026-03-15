이현규 경남 창원특례시장 예비후보가 15일 후원회 사무실 개소식을 열고 많은 시민들과 함께 성황리에 마무리했다.

이현규 경남 창원특례시장 후원회 단체 사진. AD 원본보기 아이콘

후원회를 맡은 남영미 회장은 현재 창원에서 남영미굴국밥을 운영하고 한폴 CEO산학회 회장을 역임한 대표적인 일반시민이다.

이 예비후보는 "후원회를 맡은 준 남영미 회장에게 한 번 더 감사하고 고마움의 인사를 올린다. 또한 개소식에 참석하셔서 소중한 후원금을 기탁해 주신 고마운 분들께도 꼭 최선의 노력으로 보답하겠다"고 말했다.

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이어 "한분 한분의 정성과 사랑을 잊지않고 우리 창원시민의 행복과 발전을 위해 열심히 노력하겠다"고 덧붙였다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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