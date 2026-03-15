노후 선박 교체 수요에 중동 전쟁이 맞물리면서 올해 들어 원유 운반선(탱커) 발주가 급증하고 있다. 다만 수혜가 중국에 집중되고 있어 국내 조선업계의 전략 다변화가 필요하다는 지적이 나온다.

삼성중공업이 건조한 수에즈막스급 원유운반선. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

15일 영국의 조선·해운시황 분석기관 클락슨리서치에 따르면 올해 들어 전 세계에서 발주된 원유 운반선은 91척으로, 지난해 같은 기간 총 5척(한국 3척·중국 2척) 대비 큰 폭으로 늘었다. 지난해 연간 총 발주량(143척)의 3분의 2가 올해 2개월여 만에 쏟아진 셈이다. 2003∼2008년 조선 호황기에 발주된 선박들이 지난해 말부터 교체 시기를 맞은 데다 국제해사기구(IMO) 등의 선박 환경 규제 강화로 발주를 앞당기는 선주사들도 늘고 있다.

호르무즈 해협 봉쇄로 원유 운반선들이 아프리카 희망봉을 우회해야 하면서 원유 운반선 발주세는 더욱 가팔라질 전망이다.

다만 이러한 원유 운반선 발주 붐(Boom)의 수혜가 한국의 경쟁국인 중국에 집중되고 있어 우려가 커진다. 올해 발주된 원유운반선 91척 중 75%에 해당하는 69척을 중국이 가져갔기 때문이다. 한국은 22척에 그쳤다. 국내 빅3(HD한국조선해양·한화오션·삼성중공업)가 액화천연가스(LNG) 운반선, 초대형원유운반선(VLCC), 초대형 컨테이너선 등 고부가가치 선박에 집중하는 전략을 택하면서 중소형 원유 운반선 수주에서는 중국에 밀리는 구조다.

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업계에서는 빅3 외 중소형 조선사 경쟁력도 함께 키워야 한다는 목소리가 나온다. HD중공업의 전북 군산조선소 인수 시도가 긍정적으로 평가받는 것도 이런 맥락에서다.

곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



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