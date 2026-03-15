2005년 청담동 건물 매입 후 신축

압구정로데오역 도보 5분 입지

배우 고소영이 2005년 매입한 서울 강남구 청담동 건물의 평가 차익이 약 20년 동안 200억원 이상 발생했을 것으로 보인다.

배우 고소영. MBN AD 원본보기 아이콘

15일 빌딩로드부동산중개법인에 따르면 고소영은 2005년 6월 청담동 명품거리 이면에 위치한 건물을 개인 단독 명의로 매입했다. 당시 해당 건물은 단독주택을 카페로 용도 변경해 사용해왔다. 이 거래는 실거래가 공개 제도 시행 이전에 이뤄졌기 때문에 정확한 매입가는 파악하기 어렵다. 하지만 당시 청담동 토지의 평당(3.3㎡) 시세가 3000만원대 초반에 형성됐던 점을 고려하면 매입가는 약 42억원 규모였을 것으로 추정된다.

고소영은 이 건물을 매입한 뒤 기존 건축물을 철거하고 지하 2층~지상 5층 규모의 건물을 신축했다. 건물 설계는 유명 건축가인 곽희수 대표가 맡았다. 새로 지을 당시 건축비는 3.3㎡당 약 400만원 수준으로 전해진다. 건물 연면적을 고려하면 총공사비는 약 18억원 수준일 것으로 추산된다. 따라서 토지 매입 비용과 신축 비용 등을 합친 총투자비는 약 60억원 수준으로 평가된다.

이 건물은 2007년 서울시 건축상·강남구청 아름다운 건축물상, 2008년 한국건축문화대상 우수상 등을 받기도 했다. 부동산 전문가들은 입시 선정은 물론, 건축물 자체의 예술적 가치를 극대화해 자산 가치를 높이는 전략이라고 분석했다.

또 그가 건물을 매입할 때는 인근에 지하철역이 없었으나 현재는 수인분당선 압구정로데오역이 도보 약 5분 거리에 들어서 접근성이 크게 개선됐다. 현재 건물에는 ▲스튜디오 ▲수입 의류 매장 ▲영화 제작사 등 다양한 업종이 들어와 있는 것으로 알려졌다.

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부동산 업계에 따르면 최근 압구정로 대로변 맞은편에 위치한 빌딩이 최근 2년 사이 3.3㎡당 약 2억 700만~2억 3000만 원에 거래된 사례가 있다. 3.3㎡당 약 2억 1000만 원 수준을 적용하면 해당 건물의 현재 가치는 284억 원 정도로 추산해볼 수 있다. 총투자비 약 60억원을 고려하면 19년 동안 224억원 규모의 평가 차익이 발생했을 것으로 추정된다.

구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



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