개항 150년 부산에 시간여행 떠나요… 부산박물관, '주말엔 박물관' 운영
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3~6월 매달 셋째주 토요일, 초 2~4학년
부산시립박물관이 초등학생을 위해 '주말 박물관'을 오픈했다.
부산시립박물관은 초등학생 대상 주말 교육프로그램 '주말엔 박물관' 주제로 '미지의 부산-150년 전 국제도시 부산으로 떠나는 시간여행'을 오는 3월 21일부터 6월까지 매달 셋째 주 토요일 운영한다고 알렸다.
이번 교육 주제는 개항기 부산의 변화와 다양한 문화 교류 모습을 체험형 프로그램으로 소개한다. 교육은 매달 셋째 주 토요일 오후 1시 30분부터 2시 40분까지 진행되며 총 4회 운영된다. 회차별로 초등학생 25명이 참여할 수 있다.
교육 일정은 3월 21일, 4월 18일, 5월 16일, 6월 20일이다. 프로그램은 어린이들이 여행자가 돼 150년 전 개항기 부산의 모습과 당시 문화유산을 살펴보는 방식으로 진행된다.
교육은 박물관 상설·기획전시실에 전시된 근대 문화유산을 중심으로 진행된다. 개항기 부산 역사 이해, 전시 유물 관찰, 부산 여행 기념 마그넷 만들기 등 체험 활동으로 구성됐다.
먼저 교육실에서 조선 후기 개항의 역사적 배경과 당시 부산 모습을 소개하는 PPT 수업을 진행한다. 이어 '150년 전 부산 여행' 설정의 여행가방 활동지를 작성한다. 참가 어린이들은 근대 부산 여행에 필요한 물건을 선택하고 그 이유를 활동지에 기록한다.
이후 전시실로 이동해 '초량화관지도', '김준근 풍속도', '한국 소개 그림책' 등 근대 부산 모습을 보여주는 유물을 관찰한다. 활동지를 활용해 자신이 상상한 부산과 실제 역사 속 부산 모습을 비교하는 활동도 진행된다.
마지막으로 '부산 여행 기념 마그넷 만들기' 체험이 이어진다. 참가 어린이들은 스티커를 활용해 자신만의 부산 여행 기념품을 제작하며 교육을 마무리한다.
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참가 신청은 교육이 있는 달 셋째 주 화요일 오전 10시부터 목요일 오후 4시까지 선착순으로 접수한다. 초등학교 2~4학년이면 누구나 무료로 참여할 수 있다.
정은우 부산박물관장은 "올해는 개항 150년이 되는 해"라며 "이번 교육을 통해 어린이들이 개항기 부산 역사와 다양한 문화 교류 모습을 이해하고 박물관이 소장한 근대 문화유산에 관심을 갖는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.
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