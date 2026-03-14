이란군 "美 항모 링컨호 무력화" 주장…미군 "거짓말"
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에이브러햄 링컨함(USS Abraham Lincoln·CVN-72). 로이터연합뉴스
이란군이 중동에서 작전 중인 미군 항공모함 에이브러햄 링컨호를 무력화했다고 주장한 가운데, 미군이 이를 즉시 부인했다.
이란군의 아볼파즐 셰카르치 대변인(준장급)은 14일(현지시간) "무슬림의 자원을 약탈하며 공포를 조장해 온 미 해군 최대 군함 에이브러햄 링컨호가 위대한 이슬람 국가 이란의 위력 앞에 작전 능력을 완전히 상실했다"고 주장했다.
이어 "링컨호는 역사에 기록될 치욕적인 패배를 당하며 패퇴했으며 이 패배는 역사가 영원히 기억할 것"이라고 덧붙였다. 다만 구체적인 공격 방식과 수위에 대해서는 언급하지 않았다.
이에 중동을 담당하는 미군 중부사령부는 이날 엑스(X·옛 트위터)에 "이란 혁명수비대는 그들이 에이브러햄 링컨호를 무력화했다고 또 주장했다"며 "그들은 이전에도 링컨호를 파괴했다고 상습적으로 주장했다"고 반박했다.
그러면서 셰카르치 대변인의 사진에 '팩트체크-거짓말'(LIE)이라는 표시를 붙인 그래픽을 함께 올렸다.
중부사령부는 "혁명수비대는 상습적 거짓말을 일삼을 뿐 아니라 거짓말을 거짓말로 덮는 모순을 저지르고 있다"며 "에이브러햄 링컨호 항모강습단은 이란 영공과 영해를 계속 장악하고 있다"고 밝혔다. 미군은 12일자로 에이브러햄 링컨호에서 함재기가 출격하는 동영상을 게시했다.
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앞서 이란군은 지난 1일에도 에이브러햄 링컨호에 탄도미사일 4발로 타격했다고 주장했으나 미군은 이를 즉시 부인한 바 있다.
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