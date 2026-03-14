종전 최고가는 '89억원' 커트 코베인의 기타

영국 유명 록밴드 핑크 플로이드 소속 기타리스트 데이비드 길모어의 기타가 200억원이 넘는 가격에 낙찰됐다.

영국 유명 록밴드 핑크 플로이드 소속 기타리스트 데이비드 길모어의 검은색 스트라토캐스터 기타가 1455만달러(약 218억원)에 낙찰되며 최고가를 경신했다. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

13일(현지시간) 미국 뉴욕포스트 등 외신은 뉴욕 크리스티 경매에서 길모어의 검은색 스트라토캐스터 기타가 1455만달러(약 218억원)에 낙찰되며 최고가를 경신했다고 전했다. 종전 최고가는 2020년 미국 얼터너티브 록밴드 너바나의 커트 코베인이 사용했던 어쿠스틱 기타(601만 달러·약 89억9400만원)였다.

이번에 낙찰된 기타는 길모어가 1970년 구입한 것으로, 길모어는 이 기타를 두고 "1970년대 핑크 플로이드의 거의 모든 앨범 작업에서 사용됐다"며 "제 친구와도 같고, 수많은 음악을 선사해줬다"라고 설명했다. 실제로 1972~1983년 '애니멀스', '더 월', 더 다크 사이드 오브 더 문' 등 여러 음반 녹음과 공연에서 사용했다고 전해졌다.

2019년 길모어가 자선기금 마련을 위해 진행한 소장품 경매에서 음악 애호가로 알려진 짐 이르세이 미국프로풋볼(NFL) 팀 인디애나폴리스 콜츠의 구단주가 524만 5000달러(약 78억6200만원)에 이 기타를 낙찰받았다. 이르세이가 지난해 세상을 떠나면서 이 기타가 다시 경매 시장에 나온 것이다.

크리스티 측은 "당초 예상 낙찰가는 200만~400만달러(약 29억9800만~59억9600만원)였지만, 21분에 걸친 치열한 온라인 입찰 경쟁 끝에 최고가 경신을 하게 됐다"라고 설명했다. 구매자의 신상은 공개되지 않았다.

외신은 "록 음악 역사에서 가장 상징적인 악기 가운데 하나가 새 주인을 찾았다"면서 음악 기념품 시장에서도 역사적인 거래로 평가된다고 보도했다.

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한편 이르세이가 소유했던 음악·영화 등 대중문화 관련 기념품들은 오는 17일까지 온라인과 오프라인에서 경매가 이어진다. 그레이트 풀 데드의 제리 가르시아가 소유했던 기타 '타이거'는 1160만 달러(약 173억8800만원)에, 비틀스의 링고 스타가 소유했던 드럼 세트는 240만 달러(약 35억9700만원)에, 미국 복서 무하마드 알리가 계체량 측정 때 착용했던 가운은 44만 4500달러(약 6억 6600만원)에 낙찰되는 등 총 44점이 8900만달러(약 1334억원) 이상에 팔렸다. 그 가운데 22개의 품목이 최고가 기록을 경신했다.

구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



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